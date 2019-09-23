بيرلسكوني يسخر من ثنائي ميلان مالديني وجيامباولو

نشر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الاثنين، حوارا مع مالك نادي آي سي ميلان الأسبق سيلفيو بيرلسكوني حول الوضع الحالي لـ "الروسونيري" بقيادة المدرب الإيطالي ماركو جيامباولو.

وقال بيرلسكوني:" حاولت متابعة الديربي على التلفزيون، لكن بعد فترة من زمن المباراة شعرت بخيبة أمل من كرة القدم التي كانت تلعب".

ورد بيرلسكوني على تصريح نائبه السابق أدريانو غالياني الذي قال أنه كان يريد التعاقد مع جيامباولو قبل أعوام، قائلا:"“هذا خطأ غالياني، لم ننصح أي شخص بالتعاقد مع جيامبالو، لقد اختاره ميلان ويبدو للجميع أنه مدرب جيد، لم أقابله ولا أستطيع إصدار الأحكام عليه".

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وعند سؤاله عن وضع ميلان مع الثنائي الإداري باولومالديني وبوبان، رد بشكل ساخر، وقال:" لننتقل للسؤال الثاني .. دعنا نقول أنني كنت داعما لهما عندما كانا لاعبين".

ولم تكن بداية انطلاقة ميلان جيدة مع جيامباولو في الموسم الجديد، حيث خسر مباراتين وفاز في مباراتين خلال أول أربع جولات من الدوري الإيطالي، وتلقى هزيمة أمام الغريم التقليدي إنتر ميلان في ديربي ميلانو 2-0 السبت الماضي.

المصدر:Calcio Mercato