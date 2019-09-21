إنتر يهزم ميلان في "ديربي الغضب" بمدينة ميلانو (فيديو)

حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على جاره ومضيفه ميلان بهدفين نظيفين، في "ديربي" مدينة ميلانو الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي "النيراتزوري" كل من، لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، في الدقيقتين (49 و78) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو.

وحقق إنتر ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة.

بينما مني ميلان بالهزيمة الثانية في الموسم تخللهما انتصاران أيضا، وتجمد رصيده بالتالي عند 6 نقاط، ويشغل المركز التاسع، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT