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مورينيو يرفض عرض عودته للتدريب

الرياضة

مورينيو يرفض عرض عودته للتدريب
Globallookpress Andy Rowland
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كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الخميس أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض عرضا من الدوري البرتغالي للعودة مجددا إلى التدريب.

وكان العرض المقدم لمورينيو من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي خلال الموسم الحالي، إلا أنه رفض المنصب.

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ويبقى طموح المدرب البالغ 56 عاما في العودة إلى كرة القدم الأوروبية والإشراف على أحد الأندية الكبيرة في الدوريات الخمس الكبرى وإعادة بريق لقبه "السبيشل وان" كواحد من أفضل المدربين في العالم.

ولا يزال مورينيو بعيدا عن التدريب منذ الموسم الماضي بعد إقالته من منصبه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد، واكتفى بالعمل في عديد القنوات الرياضية كمحلل.

وما زالت التقارير الإعلامية تربط المدرب البرتغالي بأسماء عدد من الأندية المهدد مدربوها بالإقالة بسبب تواضع النتائج مع انطلاقة الموسم أبرزها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

المصدر: calciomercato.com

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