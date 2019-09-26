نجم الهلال السعودي يعود للمنتخب السوري

رحب الجهاز الفني والإداري للمنتخب السوري، بخطاب الاعتذار الذي قدمه المهاجم عمر خربين المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي.

وكان الخريبين قد أرسل كتاب اعتذاره إلى اتحاد الكرة وإدارة المنتخب معتذرا عن غيابه وعدم التحاقه بالمنتخب خلال الفترة الماضية، طالبا تقدير ظروفه الصعبة التي مر بها.

وبارك الخربين في الكتاب ذاته للمنتخب بالانطلاقة الجيدة في التصفيات معتبرا أن اعتذاره هو عرفان منه بفضل المنتخب وأهميته في مسيرته ومسيرة بقية اللاعبين فيه.

وختم الخريبين متوجها للكابتن فجر إبراهيم بالقول: "أؤكد لكم استعدادي لتمثيل المنتخب وتقديم أفضل ما لدي في حال تمت دعوتي إليه من قبلكم للمساهمة في تحقيق نتائج جيدة ترضي جماهيرنا الغالية".

وقرر فجر إبراهيم المدير الفني لنسور قاسيون، إعادة اللاعب لصفوف المنتخب في مواجهتي جزر المالديف وغوام، يومي 10 و15 من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، حسب موقع كوورة الرياضي.

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وكشف مصدر خاص أن القائمة النهائية للمنتخب، ستصدر منتصف الأسبوع المقبل، وستضم عمر خربين، الذي سبق واعتذر عن أكثر من مباراة ودية ورسمية.

وكان فجر إبراهيم قد أكد أن المهاجم المخضرمفراس الخطيب، أصبح خارج حساباته في التصفيات، مشيرا إلى أن اللاعب يتفق معه على أن "وقت الاعتزال قد اقترب".

وكانت مباراة الفلبين التي شارك فيها الخطيب لمدة 80 دقيقة وسجل فيها هدفا، المحطة الأخيرة في مسيرته مع منتخب سوريا.

ويعتبر الخطيب الهداف التاريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفا، بفارق أربعة أهداف أمام المهاجم الدولي السابق رجا رافع.

المصدر: وكالات