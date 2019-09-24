فجر إبراهيم لـ RT: مهاجمونا قادرون على التسجيل في أي مرمى.. وناقشنا اعتزال الخطيب في الفلبين

أسبوعان يفصلان المنتخب السوري عن خوض مباراتيه المقبلتين في التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).

"نسور قاسيون" تغلبوا في الجولة الأولى على الفلبين على أرض الأخيرة بنتيجة 5-2 ويحتلون حاليا المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الأولى خلف منتخب الصين بفارق الأهداف.

أحاديث كثيرة وأخبار متضاربة تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول كواليس العمل في المنتخب السوري.

الزميل بشار السيد أحمد أجرى الحوار الآتي مع المدير الفني لمنتخب سوريا، فجر إبراهيم، للوقوف على حقيقة الأمور في صفوف "نسور قاسيون".

س1: كابتن فجر أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء مع RT.. نقلت عنك وكالة "فرانس برس" أنك استبعدت الكابتن فراس الخطيب بشكل نهائي من حساباتك.. ما هي الأسباب؟

ج1: بالنسبة لنجم المنتخب الوطني فراس الخطيب الذي شارك جيدا في المراحل السابقة وفي انطلاق التصفيات أمام الفلبين وسجل هدفا من ركلة جزاء، قبل المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الفلبين تحدث معي فراس بكل صراحة بموضوع تفكيره الجدي بالاعتزال.. وكان رأيي أن القرار هو ملكه الشخصي، لكن الطريقة يجب أن تليق بما قدمه فراس خلال مسيرته مع كرة القدم السورية، إلى جانب التعاقد مع فريق خلال هذه المرحلة.. بعد العودة إلى دمشق، تواصلنا معا حول هذه النقطة تحديدا (التعاقد) وتفهم فراس القرار وتمنى للمنتخب التوفيق والنجاح في التصفيات المشتركة. من جهتي أتمنى لفراس مستقبلا زاهرا في ميدان كرة القدم إداريا وفنيا. وأتمنى أن يكون له تكريم يليق به وبما قدمه لكرة القدم السورية.

س2: ماذا عن نقل مباراة الذهاب مع منتخب غوام إلى الإمارات؟ ما هي الأسباب؟ وهل تنتظرون أن تواجهكم مشاكل في مسألة التأشيرات في مباراة الإياب؟

ج2: بالنسبة لنقل مباراة غوام إلى الإمارات، هو تبديل بين مرحلتي الذهاب والإياب. وذلك بعد مراسلات رسمية من قبل الاتحاد السوري مع الاتحادين الدولي والآسيوي بخصوص استصدار تأشيرات السفر اللازمة من قبل السفارة الأمريكية المعنية بذلك. ونظرا لتأخر استصدارها، قرر الاتحاد الدولي تبديل المباراتين.

س3: بمتابعتنا لمباراتي منتخب غوام السابقتين في التصفيات، لاحظنا خشونة كبيرة عند لاعبي هذا المنتخب، قد تكون في بعض الأحيان متعمدة، هل تفكر في إراحة بعض نجومك في لقاء غوام بغية تفادي الإصابات والإنذارات قبل مباراة الصين المهمة جدا؟

ج3: بالنسبة لمباراة غوام والخشونة التي يتعمدها لاعبو غوام، هذا هو أسلوبهم، وعلينا أن نواجهه بالشكل المناسب ولدينا لاعبون قادرون على ذلك.

س4: بالتأكيد تابعتم منتخب الصين الذي جنس مهاجما برازيليا وفاز بخماسية نظيفة على المالديف، ما هي نظرتكم إلى هذا المنتخب؟

ج4: نظرتنا للمنتخب الصيني، في كرة القدم يجب أن نحترم المنافس مهما كان. والمنتخب الصيني هو منافس قوي لنا. وواجهنا الفلبين من قبل وعندهم لاعبون مجنسون.. مسألة التجنيس لا تشغل بالنا.

س5: في المباراة الأولى مع الفلبين غاب الحارس الأساسي نيل إثيريدج بسبب الإصابة، وهو حارس معروف جدا في إنجلترا ويلعب مع كارديف سيتي. هذا الحارس عاد من الإصابة، هل يعني لكم هذا الأمر شيئا؟ خاصة وأن الإياب أمام الفلبين سيجري بعد مباراة الصين بخمسة أيام فقط.

ج5: بالنسبة لغياب حارس الفلبين نيل إثيريدج، كما تعلم أن حارس المرمى عنصر هام جدا بالفريق، لكن بنفس الوقت نحن نملك مهاجمين يستطيعون التسجيل في أي مرمى.

س6: اللاعب عمر خريبين قدم اعتذارا رسميا بسبب تغيبه، ماذا عنه؟ هل هو ضمن حساباتك كابتن فجر في مباريات هذا العام؟

ج6: بالنسبة للاعب عمر خريبين الذي قدم اعتذارا عن غيابه بالمرحلة السابقة، تربطني باللاعبين علاقة أبوية واحترام وتقدير متبادلين. ومن هنا جاءت العقوبة السابقة، وفي ذات المقياس نظرت لكتاب الاعتذار. وخلال الأيام القادمة وبعد اجتماع الجهاز الفني مع الجهازين الإداري والطبي سيعلن بشكل رسمي عن القائمة الرسمية لمباراتي المالديف وغوام.

س7: هل هناك أي تقدم في مسألة استقدام لاعبين جدد إلى المنتخب من أولئك الذي يلعبون في أوروبا أو أمريكا الجنوبية؟

ج7: باب المنتخب مفتوح للجميع، وندرك حاجاتنا والتي تتمثل بالحالة الدفاعية، ولم نترك بابا إلا وطرقناه من أجل ذلك محليا وخارجيا.

- كابتن فجر إبراهيم، نتمنى لك التوفيق في القادمات وشكرا على هذا اللقاء.

- مباراة الفلبين انتهت وتركت آثارا إيجابية كثيرة سنعول عليها في مباراتي المالديف وغوام لتحقيق هدفنا وإسعاد الجمهور السوري. كما أشكر RT على متابعتها شؤون المنتخب الوطني السوري.

المصدر: RT