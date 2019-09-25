 
مباشر

مستند يزعم تزوير "الفيفا" للأصوات لصالح ميسي على حساب صلاح.. (صورة)

الرياضة

مستند يزعم تزوير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg8b

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تزعم بأنها لتصويت مدرب المنتخب السوداني لكرة القدم، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، على التصويت الذي تم لاختيار اللاعب الأفضل في العالم 2019.

وفجر لوغاروشيتش خلال لقاء صحفي مع "العربية نت" مفاجأة مدوية حول التصويت على جائزة "the best" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إذ كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول وساديو ماني للثاني وكيليان مبابي للثالث، قبل أن يتفاجأ بأن "الفيفا" حول تصويته إلى الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني (الذي حاز الجائزة في المركز الأول) وفيرجيل فان ديك ثانيا والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.

مستند يزعم تزوير

وذكر لوغاروشيتش أنه التقط صورة لورقة تصويته موقعة منه ومن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، قبل إرسالها للاتحاد الدولي.

مستند يزعم تزوير
إقرأ المزيد
تطورات في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري
تطورات في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري

وكان صلاح قد حل رابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي لم يعتمد صوتي المدير الفني للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب، بسبب عدم وصول ترشيحاتهما في الموعد المحدد، ما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة فيما لو اختاره الثنائي في المرتبة الأولى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا جرى في جلسة محاكمة رموز نظام بوتفليقة؟