سخرية تطال حفل "الأفضل" بسبب تشكيلة العام

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لعام 2019 والتي ضمت 11 لاعب كرة قدم عالميا.

وتداول الكثير من مشجعي كرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من التعليقات السلبية والساخرة على اختيارات الفيفا للتشكيلة وللاعب الأفضل لهذا العام.

وشهدت التشكيلة تواجد أسماء لم تستحق، حسب وجهة نظر بعض المشجعين، أن تتواجد ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم، أمثال ثلاثي ريال مدريد، سيرخيو راموس، ومارسيلو، ولوكا مودريتش، في ظل تقديم الفريق الملكي أسوأ مواسمه على الإطلاق.

وتساءل العديد من المغردين عن سبب غياب السنغالي، ساديو ماني، نجم ليفربول، الذي كان سببا رئيسيا في تتويج الفريق بالتشامبيونز ليغ، عن تشكيلة العام.

وطرحت العديد من الأسماء التي لم ينصفها الفيفا، حسب رأي المشجعين ولم تتواجد في قائمة التشكيلة المثالية، كونهم لا يملكون الشهرة الإعلامية الكافية ومساندة شركات التسويق، أمثال السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد، والاسكتلندي أندرو روبرتسون، بطلي أوروبا مع ليفربول، والبرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي، ورحيم ستيرلينغ، جناح ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

نستعرض لكم بعضا من التغريدات:

بعيدا عن موضوع ميسي وفان دايك



مارسيلو 70% من مباريات الموسم كان احتياط

مودريتش قدم اسوء موسمه في مسيرته

راموس أيضا قدم موسم كارثي ودفاع الريال استقبال أهداف بالجملة محليا أوربيا

فقط هازارد يستحق التواجد في تشكيلة العام

فضائح الفيفا مستمرة 😖😖😖😖 pic.twitter.com/LZK6RTsg1R — Ali Sajed 💥 (@AliSajed5) September 24, 2019

سبب استبعاد روبي وارنولد من تشكيلة العام pic.twitter.com/HK13Jd75Sc — KING KOP (@KlNGKOP) September 23, 2019

مارسيلو لم يجد مكان في تشكيله ريال مدريد الموسم الماضي ولكن وجد مكان في تشكيله العام 🤣😂 pic.twitter.com/fZsht90ela — برشلونة الكرة الجميلة (@FCBeaut) September 23, 2019

مارسيلو في تشكيلة العام pic.twitter.com/sKKnvwZB11 — شبيكة 🎖 (@Ahmed_Shebeka) September 23, 2019

راموس !!!

مودريتش !!!

مارسيلو !!!!!!!!

يا اخوان انتو مصدقين انهم موجودين من تشكيلة العام !!!!!!



والله كارثه على الفيفا pic.twitter.com/7bP0klKYne — سعُود (@iiSaud9_) September 23, 2019

بعيداً عن جائزه The best نجي على تشكيلة العام

مارسيلو تقريباً هذا اسوء موسم له وكان احتياطي لـ الصغير ريجلون وحاطين راموس ظهير ايمن !! روبرسون و أرنولد وينهم شكلهم كانوا يقشروا بصل #مهزله والله 😂 pic.twitter.com/QNiXLkyf0O — NOOH_FCB (@nooh_fcb) September 23, 2019

هازراد لم يدخل تشكيلة العام طوال تاريخه

والسنه ذي موجود مع انه لم يقدم شي pic.twitter.com/EMrnjdmE3X — فرانشيسكو العتيبي (@friscoco5111) September 23, 2019

المصدر:"تويتر"