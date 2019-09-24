من رشح ميسي" المثير للجدل" لجائزة الأفضل؟

وضع قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني ضمن قائمة اختياراته لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 التي حصل عليها هو، يوم الاثنين.

واختار ميسي، السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، في المركز الأول، فيما اختار زميله في برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج ثالثا.

بالمقابل اختار رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، زميله بالفريق، ماتياس دي ليخت، في المرتبة الأولى، ودي يونغ، لاعب برشلونة، في المركز الثاني، بينما جاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في المرتبة الثالثة.

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ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من بين مصادر التصويتات الأربعة: قادة المنتخبات، المدربون، الجماهير عبر الإنترنت، والصحفيين.

ونال الأرجنتيني عددا أكبر من الأصوات مقارنة بالمدافع الهولندي، باستثناء تصويت الصحفيين، الذي تفوق فيه نجم الريدز.

حصد ميسي على 377 صوتا من قادة المنتخبات، مقابل 337 لفان دايك و330 لكريستيانو رونالدو.

فيما نال ميسي 379 صوتا من أصوات المدربين، مقابل 307 لصاروخ ماديرا و289 لمدافع الريدز.

ومنحت الجماهير 1359728 صوتا لقائد برشلونة مقابل 962919 للدون و704235 لوصيف دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

بينما صوت 462 صحفيا لفلفان دايك مقابل 364 لميسي و264 لرونالدو.

المصدر: وكالات