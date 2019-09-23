مورينيو ينتقد محمد صلاح

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أداء المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال مباراة الأخير أمام مضيفه تشيلسي، أمس الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحدث مورينيو عن أداء صلاح خلال الربع الأخير من اللقاء، وذلك خلال الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال مورينيو: "كان يتعين على محمد صلاح بذل المزيد من الجهد خلال العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة".

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وأشار مورينيو، الذي سبق له تدريب تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد، إلى أن الظهير الأيمن "للريدز" ألكسندر أرنولد، تعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي، وبالتالي، وحسب مورينيو، فقد كان على صلاح أن يعود إلى الخلف قليلا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من جانب لاعبي "البلوز"، ولكن هذا لم يحدث.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على تشيلسي 2-1، ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي سحق واتفورد بثمانية أهداف بيضاء.

المصدر: وكالات