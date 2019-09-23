عودة ملف المنشطات الروسية إلى الواجهة

أمهلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطاتWADA، الوكالة الروسية RUSADA مدة 3 أسابيع لتوضيح الاختلاف في قاعدة البيانات وعينات الدم المقدمة من قبل مخبر موسكو التابع للوكالة الروسية.

وجاء القرار خلال اجتماع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات صباح اليوم الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقامت الوكالة الروسية بتقديم بيانات وعينات دم خلال الشهر الجاري، إلا أن "وادا" وجدت عدم التطابق بين هذه البيانات وتلك التي أخذها خبراء الوكالة الدولية في يناير 2019 من المخابر الروسية.

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من جانبه قال بافل كوبولكوف وزير الرياضة الروسي، إن جميع الشروط التي وضعتها اللجنة التنفيذية التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في الـ20 من الشهر الجاري تم تنفيذها وهي ضمان نقل البيانات وعينات الدم المحفوظة في المختبر.

وأضاف: "قد قيل لنا إن قاعدة البيانات التي نقلت لمخبر الوكالة الدولية ظهر فيها اختلاف عن تلك التي أخذها خبراء الوكالة مطلع العام، هذه التناقضات وما يرتبط بها سيتم اكتشافها من قبل الخبراء في مجال التقنيات الرقمية من كلا الجانبين (الدولي والروسي) الذين يعملان سويا، ونحن حتى الآن نواصل تقديم كل المساعدة الممكنة".

واتخذت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قرارا في سبتمبر أيلول 2018 برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية بشرط السماح لمفتشين بالوصول إلى بيانات موسكو.

المصدر: تاس+ RT