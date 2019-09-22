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نيمار يقود باريس سان جيرمان لانتصار جديد (فيديو)

الرياضة

نيمار يقود باريس سان جيرمان لانتصار جديد (فيديو)
Globallookpress
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قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان إلى الفوز على أولمبيك ليون (1-0) في معقله، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة السادسة للدوري الفرنسي (ليغ1).

واقتنص نيمار هدف الانتصار الوحيد "لأمراء" باريس، بتسديدة متقنة في الوقت القاتل، قبل ثلاث دقائق فقط من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة التي أقيمت على "غروباما ستايديوم" بمدينة ليون.

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وحقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، انتصاره الرابع على التوالي والخامس في الموسم، مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما توقف رصيد ليون عند 8 نقاط ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

يذكر أن نيمار خاض أول مباراة له في الموسم الحالي مع الفريق الباريسي، في الجولة الماضية، وأحرز له هدف الفوز الوحيد أيضا، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع، بـ "مقصية" رائعة.

المصدر: RT 

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