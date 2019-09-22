أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء خمسة لاعبين محترفين في الخارج، للالتحاق بمعسكر "الفراعنة" الذي سيعقد خلال الفترة ما بين (7 و15 أكتوبر المقبل).

ونشر الاتحاد المصري عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بيانا رسميا قال فيه إنه وجه دعوة لـ 5 لاعبين محترفين، قبل 15 يوما من انطلاق معسكر منتخب "الفراعنة" بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، وهم : محمد صلاح، محمود حسن (تريزيغيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، وأحمد حجازي.

كما بدأ الاتحاد المصري، وفقا للبيان، اتصالات بهدف تنظيم مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

المصدر: وكالات