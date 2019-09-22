تسيسكا موسكو يهزم ضيفه كراسنودار (فيديو)
فاز فريق تسيسكا موسكو على ضيفه كراسنودار (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز الكرواتي نيكولا فلاشيتش هدفين لفريق العاصمة موسكو هما الأول والثالث، في الدقيقتين (32 من ضربة جزاء، و42)، وتخللهما هدف زميله المهاجم فيودر تشالوف سجله، عند الدقيقة 37.
⚽ Никола Влашич уверенно реализовал пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 сентября 2019 г.
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Точный выстрел Фёдора Чалова в дальний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 сентября 2019 г.
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⚽ Никола Влашич оформляет дубль в концовке первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 сентября 2019 г.
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ومن ثم سجل المهاجم السويدي، ماركوس بيرغ، هدفي الضيوف، في الدقيقتين (57 و61).
⚽ Первый гол Маркуса Берга в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 сентября 2019 г.
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✌🏻 Маркус Берг оформляет дубль за 3 минуты.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 сентября 2019 г.
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ورفع تسيسكا رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 22 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري.
بينما تراجع كراسنودار إلى المركز الرابع، برصيد 20 نقطة.
المصدر: RT