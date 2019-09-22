خرج فريق روما بفوز ثمين من ملعب مضيفه بولونيا (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المدافع الصربي، ألكسندر كولاروف، فريق روما في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 49 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

ورد المهاجم نيكولا سانسوني بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 54، سجله من ضربة جزاء.

ومن ثم اقتنص المهاجم البوسني، إدين دجيكو، هدف الفوز للضيوف "ذئاب" روما، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق فريق روما بذلك انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي، وذلك بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده بالتالي إلى 8 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع على سلم ترتيب "الكالتشيو"، متجاوزا بولونيا بالذات بفارق نقطة، وبانتظار نتيجة مباراة أتالانتا وضيفه فيورنتينا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات