أغويرو يدون اسمه في تاريخ "البريمير ليغ" برقم جديد

حقق الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراته أمام ضيفه واتفورد (8--0)، اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد".

وشارك أغويرو في مهرجان الأهداف، بإحرازه الثاني للسيتي من ضربة جزاء، في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، ليصبح المهاجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الـ "بريمير ليغ" يسجل في أول 6 مباريات بالدوري، وذلك وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وحطم المهاجم الأرجنتيني بذلك الرقم القياسي للثنائي، الإنجليزي واين روني الذي سجل في المباريات الخمس الأولى للموسم (2011-2012) بقميص مانشستر يونايتد، كما فعل لاعب آرسنال الراحل، أفسباني خوسيه أنطونيو رييس، الأمر ذاته في الموسم (2004-2005).

وبحسب شبكة إحصائيات "أوبتا" فقد وصل أغويرو إلى هدفه المئوي على ملعب "الاتحاد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الحاجز على ملعب واحد في البطولة، بعد الفرنسي تيري هنري (114 هدفا على ملعب "هايبري")، وواين روني (101 هدف على ملعب "أولد ترافورد").

100 - Sergio Aguero has scored his 100th Premier League goal at the Etihad - he is one of just three players in the competition's history to net 100+ goals at a single venue, alongside Thierry Henry at Highbury (114) and Wayne Rooney at Old Trafford (101). Milestone. pic.twitter.com/1CaVQqMNzd — OptaJoe (@OptaJoe) 21 сентября 2019 г.

A smashing penalty and that's his 1️⃣0️⃣0️⃣th goal at the Etihad!



What

A

Player pic.twitter.com/gOT4dfL3No — Manchester City (@ManCity) 21 сентября 2019 г.

المصدر: وكالات