كتيبة "الكوماندوز" سيميوني تتعثر مجددا

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وواصل أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، مسلسل نزيف النقاط بعد هذا التعادل السلبي، وهزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين من دون رد.

وبهذه النتيجة، اكتفى أتلتيكو "الروخي بلانكوس" بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف متصدر الدوري، إشبيلية، قبل مباراته أمام ضيفه ريال مدريد، غدا الأحد.

في المقابل، رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقيقة مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات