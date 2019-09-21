بلد الوليد يسقط أمام "الغواصات الصفراء".. فيديو

تغلب فريق فياريال على ضيفه بلد الوليد (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب "لاسيراميكا"، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية "الغواصات الصفراء" توقيع كل من، سانتي كازورلا، وخافيير أونتيفيروس، في الدقيقتين (77 من ضربة جزاء، و89) على الترتيب.

وحقق فياريال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثالث في الليغا، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على إشبيلية، غدا الأحد.

بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 5 نقاط، ليبقى في المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT