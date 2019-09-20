سبارتاك موسكو يكتوي بـ "نيران صديقة" (فيديو)

واصل سبارتاك موسكو مسلسل نزيف النقاط، إثر هزيمته أمام مضيفه أوفا، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد بـ "نيران صديقة" سجله مدافع فريق العاصمة موسكو، نيكولاي راسكازوف، خطأ في مرماه مبكرا، عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ومني سبارتاك موسكو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 14 نقطة، وبقي في المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن.

بينما رفع أوفا رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT