ميسي يقدم علامته التجارية من الملابس (صور)
أعلن الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن إطلاق ماركة ملابس مسجلة باسمه.
وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "لقد كان من الرائع للغاية أن أقدم علامتي التجارية من الملابس. المجموعة الأولى متاحة بالفعل".
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Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa. A partir de hoy está disponible la primera colección en @themessistore, en el enlace de mi bio. Un abrazo a todos. It was a pleasure to be at the launch of my clothing brand. The first @themessistore collection is available from today via the link in my bio. Hugs to you all.
وأصبحت شقيقة ميسي، ماريا سول، مديرة لمشروع العلامة التجارية إضافة إلى، جيني هيلفيغر، شقيقة المصمم الأمريكي تومي هيلفيغر.
المصدر: "instagram/leomessi"