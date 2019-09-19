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ميسي يقدم علامته التجارية من الملابس (صور)

الرياضة

ميسي يقدم علامته التجارية من الملابس (صور)
instagram.com/leomessi
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أعلن الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن إطلاق ماركة ملابس مسجلة باسمه.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "لقد كان من الرائع للغاية أن أقدم علامتي التجارية من الملابس. المجموعة الأولى متاحة بالفعل".

 

وأصبحت شقيقة ميسي، ماريا سول، مديرة لمشروع العلامة التجارية إضافة إلى، جيني هيلفيغر، شقيقة المصمم الأمريكي تومي هيلفيغر.

 

المصدر: "instagram/leomessi"

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