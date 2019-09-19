رسميا.. مهاجم "الشياطين الحمر" السابق يعتزل كرة القدم

أعلن البلغاري، ديميتار بيرباتوف، المهاجم السابق لفريق لماشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعليق حذائه ووضع حد لمسيرته الاحترافية، بعد عشرين عاما في ملاعب كرة القدم.

وكتب بيرباتوف عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "لعبت آخر مباراة لي منذ أكثر من عام، ولذلك أعتقد أنه حان الوقت المناسب للتوقف. كان هذا القرار يطرح نفسه منذ فترة طويلة، وحان وقت القول، بعد 20 عاما من الاحتراف، أعلن اعتزالي بشكل نهائي".

وأضاف اللاعب البلغاري: "سأحن لكرة القدم. يا إلهي، سأحن لكل شيء حقا. المباريات، التدريب، الأهداف، الاستعدادات، الضغط، زملائي في الفريق، تشجيع المعجبين..".

وبدأ ديميتار بيرباتوف (38 عاما) مسيرته الكروية مع فريق تسيسكا موسكو، ومن ثم انتقل إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني، ومنه إلى توتنهام الإنجليزي.

ودافع بعد ذلك عن ألوان مانشستر يونايتد قبل أن يرحل إلى فولهام الإنجليزي ومنه إلى موناكو الفرنسي.

وخاض تجربة في الدوري اليوناني في صفوف فريقة باوك، قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية في صفوف فريق، كيرالا بلاسترز، الهندي.

المصدر: وكالات