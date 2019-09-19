حبيب وبيكهام شاهدان على سقوط الريال بالثلاثية (صورة)

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم حسب منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة تجمعه بالنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام.

والتقط النجمان الصورة، عقب متابعتهما لسقوط ريال مدريد أمس، أمام مضيفه باريس سان جيرمان (0-3)، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لحبيب أن أعلن أنه من مشجعي "الميرينغي".

في المقابل، فإن بيكهام، كان ضمن تشكيلة الفريق الملكي خلال فترة "الغلاكتيكوس" بين العامين 2003 و2007، حيث كان الفريق يضم في صفوفه حينها، أشهر وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم، على غرار المهاجم البرازيلي، "الظاهرة" رونالدو، والمدرب الحالي للريال، الفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي لويس فيغو، والإسباني راؤول غونزاليس.

المصدر: rsport.ria.ru