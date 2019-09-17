تطرقت صحيفة "آس" إلى حفنة عقوبات متوقعة على نادي برشلونة، في حال ثبوت خرقه القانون في عملية تعاقده مع أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الأخير.

وحصل برشلونة على توقيع المهاجم الدولي الفرنسي في شهر يوليو الماضي عن طريق كسر الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد، والذي كان انخفض إلى 120 مليون يورو في شهر يوليو، بينما كان قبلها 200 مليون.

ويتهم أتلتيكو مدريد برشلونة بأنه تفاوض مع لاعبه قبل الأول من يوليو بشكل مخالف للوائح والقوانين المعمول بها في إسبانيا، وطالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بفرض عقوبات على النادي الكتالوني، بسبب تفاوضه مع لاعبه بشكل غير قانوني.

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن فريق برشلونة مهدد باللعب في "كامب نو" بدون جمهور خلال المرحلة المقبلة، حال قرر قاضي التحقيقات المكلف بالنظر في شكوى أتلتيكو مدريد ضد النادي الكتالوني ذلك.

وذكرت صحيفة "آس"، أن القاضي المكلف بملف القضية، يدرس حاليا اقتراحا بإغلاق ملعب "كامب نو" استجابة لشكوى نادي أتلتيكو مدريد، لكنها استبعدت تطبيق هذا المقترح.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة سيعاقب في حال تورطه في القضية، وفقا للمادتين 88 و126 من لائحة قانون العقوبات والتأديب في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتنص المادة 88 على أنه في حال ثبت خرق أحد الأندية للوائح والتعليمات التي تحكم عملية انتقال اللاعبين بين الأندية الإسبانية أو الالتزامات الصادرة عن اتحاد اللعبة تتم معاقبته على النحو الذي تحدده الهيئة التأديبية المختصة.

وستكون العقوبة المقررة هي تغريم برشلونة من 602 يورو إلى 3006 يوروهات، إلى جانب واحدة أو أكثر من العقوبات الثلاث التالية:

- إغلاق كلي أو جزئي لملعب الفريق لثلاث مباريات أو شهرين كحد أقصى.

- تعليق نشاط الفريق لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين.

- خصم 3 نقاط من رصيد الفريق.

أما المادة 126 من قانون العقوبات واللائحة التأديبية للاتحاد الإسباني، فتنص على تغريم النادي المخالف 602 يورو، إلى جانب تعليق نشاطه شهرين أو إغلاق الملعب أمام الجماهير لمباراة واحدة.

المصدر: "آس"