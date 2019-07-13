أعلن نادي برشلونة أمس الجمعة، أنه ضم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، الذي قال إن النادي الكتالوني لم يدفع ما يكفي لسداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ورفض غريزمان، الانتقال لبرشلونة العام الماضي، ووقع على عقد جديد مع"الروخي بلانكوس" يمتد لخمسة أعوام حتى 2023، ويتضمن شرطا جزائيا بمبلغ 200 مليون يورو، والذي تراجع إلى 120 مليون في الأول من يوليو الجاري.

لكن صاحب الـ28 عاما، أعلن في مايو الماضي، أنه سيرحل عن الفريق المدريدي الذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه عام 2014، قبل أن يكشف برشلونة أمس، تعاقده معه (غريزمان) رسميا، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

وقال أتلتيكو إن إعلان غريزمان رحيله عن النادي يوم 14 مايو، يعد دليلا على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.

إقرأ المزيد

وذكر أتلتيكو في بيان: "يرى النادي أن المبلغ المدفوع (120 مليون يورو) ليس كافيا لتغطية قيمة الشرط الجزائي، ومن الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة حسم قبل انخفاض القيمة من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو".

وأضاف: "أتليتيكو يؤمن بأن إنهاء التعاقد تم قبل انتهاء الموسم الماضي، بالنظر إلى حقائق ومواقف وعلامات قام بها اللاعب، وبناء عليه بدأ النادي بالفعل إجراءات يراها مناسبة لحماية حقوقه ومصالحه".

المصدر: رويترز