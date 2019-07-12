رسميا.. برشلونة يضم غريزمان

أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال النادي الكتالوني، إنه ضم غريزمان بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.

وأوضح بطل الدوري الإسباني، أن غريزمان سيوقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان "البلوغرانا" حتى شهر يونيو من عام 2024، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا عن موعد تقديم نجمه الفرنسي كلاعب جديد في الفريق.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.

وسيحصن نادي برشلونة، لاعبه الجديد صاحب الـ 28 عاما، بشرط جزائي تبلغ قيمته 800 مليون يورو.

وكان غريزمان، بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، دافع عن ألوان ريال سوسيداد، قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014، وقضى معه خمسة مواسم ناجحة.

المصدر:@FCBarcelona