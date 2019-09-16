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إبراهيموفيتش يسجل ثلاثية ويدخل التاريخ (فيديو)

الرياضة

إبراهيموفيتش يسجل ثلاثية ويدخل التاريخ (فيديو)
AFP
إبراهيموفيتش يسجل ثلاثية ويدخل التاريخ (فيديو)
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دخل النجم السويدي زلتان إبراهيموفيتش، تاريخ فريقه لوس أنجلوس غالاكسي، بتسجيله ثلاثة أهداف خلال الفوز على سبورتينغ كانساس (7-2) اليوم، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ورفع إبراهيموفيتش، بهذه الثلاثية عدد أهدافه هذا الموسم إلى 26 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي لفريق لوس أنجلوس في موسم واحد في مسابقة الدوري.

كما ارتقى صاحب الـ37 عاما، إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمريكي، ويتخلف بفارق هدفين فقط عن المتصدر، المكسيكي كارلوس فيلا (28 هدفا)، مهاجم فريق لوس أنجلوس إفسي.

ويحتل لوس أنجلوس غالاكسي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

 المصدر: matchtv.ru

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