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إسبانيا بطلة العالم بالسلة (فيديو)

الرياضة

إسبانيا بطلة العالم بالسلة (فيديو)
AFP HECTOR RETAMAL
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أحرز المنتخب الإسباني لقب بطل كأس العالم لكرة السلة، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني (95-75)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الصين.

وسيطر الماتادور الإسباني على مجريات اللقاء من ألفه إلى يائه، وتقدم في الأشواط الأربعة، بنتيجة: (23-14) و(20-17) و(23-16) و(29-28).

وتوج المنتخب الإسباني بلقب بطل العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 2006، على حساب اليونان، في اليابان.

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بينما أخفق منتخب الأرجنتين، في الفوز باللقب الثاني له أيضا، بعد تتويجه بلقب بطل النسخة الأولى للبطولة، التي أقيمت على أراضيه عام 1950، وتغلب حينها على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية.

واحتل المنتخب الفرنسي المركز الثالث في البطولة على حساب نظيره الأسترالي، إثر فوزه عليه بنتيجة (67-59).

المصدر: وكالات 

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