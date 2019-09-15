فرنسا تحرز برونزية مونديال السلة على حساب أستراليا (فيديو)

قلب المنتخب الفرنسي الطاولة على نظيره الأسترالي وفاز عليه بنتيجة 67-59 في المباراة التي جمعتهما اليوم لتحديد المركز الثالث ضمن نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين.

وبعد تأخر المنتخب الفرنسي في الربعين، الأول 11-16، والثاني 10-14، عاد بقوة لأجواء المباراة وحسم الربعين الثالث والرابع لمصلحته بنتيجة 21-16 و25-13 ليحرز الميدالية البرونزية في البطولة.

وفجر المنتخب الفرنسي كبرى مفاجآت النسخة الحالية من البطولة عندما أطاح بالمنتخب الأمريكي حامل اللقب والمرشح الأبرز للبطولة من المربع الذهبي، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي.

وستجمع المباراة النهائية والتي تنطلق اليوم في الساعة الـ15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، اللذين سبق لهما التتويج باللقب مرة واحدة فقط، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى للبطولة عندما استضافتها بلاده عام 1950 وتغلب وقتها على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية، فيما توج المنتخب الإسباني بلقبه الوحيد بالفوز على اليونان في نهائي نسخة 2006 باليابان.

المصدر: وكالات