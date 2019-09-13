أبرز مباريات "السبت الممتاز"

تحفل الملاعب الأوروبية، غدا السبت، بمباريات عدة ومثيرة، كون أقوى الأندية ستلعب غدا للالتزامها بخوض أولى الجولات في مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

وفيما يلي برنامج مباريات "السبت الممتاز" في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

- الدوري الإنجليزي

ليفربول # نيوكاسل يونايتد

مانشستر يونايتد # ليستر سيتي

توتنهام هوتسبير # كريستال بالاس

وولفرهامبتون # تشيلسي

برايتون # بيرنلي

شيفيلد يونايتد # ساوثهامبتون

نوريتش سيتي # مانشستر سيتي

- الدوري الإسباني

ريال مدريد # ليفانتي

ليغانيس # فياريال

ريال سوسييداد # أتلتيكو مدريد

برشلونة # فالنسيا

- الدوري الإيطالي

فيورنتينا # يوفنتوس

نابولي # سامبدوريا

إنتر ميلان # أودينيزي

- الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # باير ليفركوزن

كولن # بوروسيا مونشنغلادباخ

ماينز # هيرتا برلين

أوغسبورغ # آينتراخت فرانكفورت

يونيون برلين # فيردر بريمن

لايبزيغ # بايرن ميونيخ

- الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان # ستراسبورغ

مونبلييه # نيس

استاد بريست # رين

بوردو # ميتز

ديغون # نيم أولمبيك.

المصدر: RT