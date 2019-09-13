أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد اليوم، أن لاعب وسطه ومنتخب بلجيكا، إيدين هازارد، جاهز لبدء مشواره رسميا مع الفريق ضد ليفانتي غدا، في المرحلة الرابعة من "الليغا".

وقال زيدان، الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو "نحن جميعا نرغب في مشاهدة إيدين (...)، ثمة الكثير من الضغط، التطلعات. نعرف الوضع. هو جاهز، وهذا الشيء الأكثر أهمية".

وتابع "نرغب جميعا في رؤية إيدين، ومشاهدة ما سيحدث".

Real Madrid coach Zinedine Zidane said Friday that big-money summer signing Eden Hazard has been passed fit and will make his long-awaited La Liga debut against Levante on Saturday#RealMadrid#edenhazard#LaLigahttps://t.co/T5op0e6TRL — NDTV Sports (@Sports_NDTV) September 13, 2019

وتحدث "زيزو" أيضا، عن جدول المباريات المزدحم للريال هذا الشهر، حيث قال: "لدينا سبع مباريات في 21 يوما، وسيتعين علينا مقاربتها بترو. (...) سيعود الأمر لي لتحديد دقائق ووقت لعب إيدين، لأننا نحتاج إليه لفترة طويلة، من أجل مباريات عدة، وليس واحدة".

وتعتبر عودة هازارد إلى المنافسة، خبرا سارا للريال، خصوصا وأنها تأتي قبل أول قمة قارية للنادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، ضد مضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

كما تأتي عودة الدولي البلجيكي، في ظل معاناة الفريق على صعيد الإصابات، لاسيما مع الكرواتي لوكا مودريتش، وماركو أسنسيو.

وكان هازارد، أحد أبرز انتقالات هذا الصيف بانضمامه إلى الفريق الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، تعرض لإصابة قبل انطلاق الموسم الجاري، لكنه بات جاهزا للعودة إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، غدا السبت، لخوض أول مباراة رسمية له مع "الميرينغي".

المصدر: وكالات