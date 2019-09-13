نبأ سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، تلقى أخبارا جيدة في الساعات الماضية حول جاهزية بعض المصابين في "البلوغرانا" للمباراة المقبلة أمام فالنسيا.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن، تدربا بشكل طبيعي وباتا جاهزين للمشاركة في مباراة فالنسيا.

وذكرت الصحيفة أن سواريز انضم للتدريبات الجماعية، وقام بنفس العمل الذي قام به زملاؤه بنسبة 100%، ما يؤكد قدرته على المشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة، كما ​لفتت إلى أن سيميدو عاد أيضا للتدريبات رغم تعرضه لإصابة قوية في الأيام القليلة الماضية خلال مشاركته بمباراة منتخب بلاده البرتغالي أمام صربيا بتصفيات يورو 2020، إلا أنه جاهز لمباراة فالنسيا هو الآخر.

Semedo and Suarez good to go https://t.co/lblnzooyt1 — SPORT English (@Sport_EN) September 12, 2019

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ويستعد "البلوغرانا" لمواجهة "الخفافيش"، على ملعب كامب نو، غدا السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات