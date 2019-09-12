كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الهداف التاريخي لنادي برشلونة في حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مستقبلي؟ برشلونة هو بيتي، لا أفكر في الرحيل، لكنني أريد الفوز (بالبطولات)".

Messi - ‘Barça is my home and I don’t want to leave, I want to win’.



🎺🏆👑. pic.twitter.com/Gb67oiQzb8 — totalBarça (@totalBarca) September 11, 2019

وعن الجهاز الإداري لبرشلونة قال "البرغوث": "سيكون من الجيد للنادي أن يكون مستقرا، وألا تحدث فيه الكثير من التغييرات على مستوى الإدارة الرياضية، وبويول (قائد برشلونة السابق)، سيكون الشخص المثالي لمنصب السكرتير الفني".

وعلق ميسي أيضا، على صفقة النجم البرازيلي نيمار التي لم تتم، حيث رفض ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي التفريط في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ميسي: "أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على التعاقد معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت أتمنى عودته".

MESSI:



“I would have loved if Neymar came back. Honestly, I’m not sure if Barca did everything possible for his return, but it’s true that negotiating with PSG is not easy.” pic.twitter.com/XTBp2C2eTJ — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) September 12, 2019

وأضاف النجم الأرجنتيني: "عودته كانت ستمثل قفزة للنادي في حقوق الرعاية، بصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".

وشدد ميسي على أن برشلونة فريق رائع، وبإمكانه المنافسة على كل الألقاب بدون نيمار.

ويرتبط ابن الـ32 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2021، لكن تقارير إعلامية تحدث مؤخرا عن وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل عن "البلوغرانا" بنهاية كل شهر يونيو.

المصدر: وكالات