تعرف على موعد قرعة "كوبا أمريكا 2020"

أكد رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، رامون خيسوران، اليوم الخميس، أن قرعة بطولة "كوبا أمريكا 2020"، التي ستنظمها دولتان للمرة الأولى، ستسحب في الثالث من ديسمبر المقبل.

وقال خيسوران، إن مدينة كارتاخينا الكولومبية، ستحظى بشرف استضافة حفل القرعة للبطولة القارية، وأيضا قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية، في أبريل الماضي، منح كولومبيا والأرجنتين البعيدين جغرافيا في جنوب القارة حق استضافة "كوبا أمريكا 2020".

وسيقسم دور المجموعتين إلى منطقتين، فتلعب كولومبيا، والبرازيل، وفنزويلا، والإكوادور، والبيرو، في المنطقة الشمالية، فيما تلعب الأرجنتين، والأوروغواي، وتشيلي، وبوليفيا، والباراغواي، في الجنوبية.

ولاحقا، سيتم توزيع المشاركين ببطاقة دعوة، أستراليا وقطر، إلى منطقة محددة، وتتأهل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى ربع النهائي.

المصدر: وكالات