أنباء غير سارة لعشاق دجوكوفيتش

بات النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، مهددا بالغياب لفترة طويلة عن ملاعب التنس، وذلك بسبب إصابة في الكتف.

وقال الصحفي السويسري الموثوق، أرنو كيريوتي، في تغريدة له على "تويتر": "هناك معلومات تفيد بأن دجوكوفيتش قد يضطر لإجراء عملية جراحية لعلاج كتفه" وهو ما سيعني غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

À en croire certains bruits de couloir, Novak #Djokovic pourrait être amené à passer sur le billard pour soigner son épaule. Affaire à suivre. — Arnaud Cerutti (@arnaud_cerutti) September 10, 2019

وأكد الصحفي في مجلة "نيويورك تايمز"، كريستوفر كلاري، هذه المعلومات، حيث كتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "سمعت أن كتف دجوكوفيتش قد يتطلب أكثر من مجرد راحة"، في إشارة إلى إمكانية خضوع ابن الـ 32 عاما لعملية جراحية.

Hearing that Djokovic's shoulder is problematic and could require more than just a bit of rest https://t.co/xBe7bAoSBf — Christopher Clarey (@christophclarey) September 9, 2019

وانسحب دجوكوفيتش بسبب إصابة في الكتف من الدور ثمن النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة الأخيرة، التي توج بلقبها غريمه الإسباني، رافائيل نادال، على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

المصدر: eurosport.ru