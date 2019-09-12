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شاهد.. برشلونة يعلن عن قميصه الثالث

الرياضة

شاهد.. برشلونة يعلن عن قميصه الثالث
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أعلن برشلونة الإسباني عن قميصه الثالث الذي سيظهر به هذا الموسم 2019- 2020، والذي يحمل اللون الفيروزي.

ومن المقرر أن يبدأ بيع القميص الثالث للفريق الكتالوني، بداية من يوم غد الجمعة، في جميع المتاجر الرسمية لبرشلونة.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، فإن الفريق سوف يرتدي القميص الثالث لأول مرة في مباراته مع بوروسيا دورتموند الألماني المقبلة في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات

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