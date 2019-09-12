شاهد.. برشلونة يعلن عن قميصه الثالث

أعلن برشلونة الإسباني عن قميصه الثالث الذي سيظهر به هذا الموسم 2019- 2020، والذي يحمل اللون الفيروزي.

🧐 All the details on the Barça third strip for 2019/2020

🛍 On sale from Friday at the Barça Storeshttps://t.co/6dqdI4D9GW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2019

ومن المقرر أن يبدأ بيع القميص الثالث للفريق الكتالوني، بداية من يوم غد الجمعة، في جميع المتاجر الرسمية لبرشلونة.

🙌👕 The third kit is here!

What do you think? 🤩 pic.twitter.com/EqUZjeG82r — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2019

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، فإن الفريق سوف يرتدي القميص الثالث لأول مرة في مباراته مع بوروسيا دورتموند الألماني المقبلة في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات