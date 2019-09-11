يرى مهاجم المنتخب الكاميروني السابق، صامويل إيتو، بأنه من المستحيل تتويج النجم المصري محمد صلاح، أو زميله في فريق ليفربول لإنجليزي، السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأوضح إيتو، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس أفريكا"، بأن السبب لا يعود إلى أحقية أي من اللاعبين بالجائزة، بل يرتبط بشكل أكبر بقلة الاحترام لهما، وللاعبين الأفارقة بشكل عام.

وقال مهاجم برشلونة سابقا: "نحن الأفارقة لا يتم احترامنا، إنها حقيقة، آمل أن أكون مُخطئا، لكن الكرة الذهبية القادمة، لن يحصل عليها محمد صلاح أو ساديو ماني".

وأشار الكاميروني إلى أن الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد تساوي ثلاثة لاعبين من القارة الإفريقية، في صدارة ترتيب الهدافين، وهم صلاح وماني من ليفربول بالإضافة إلى الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، برصيد 22 هدفا لكل منهم، إلا أن ذلك لا يعني أن أحدا منهم سيكون ضمن قائمة اللاعبين الخمسة الأوائل في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

ويرى إيتو أن السبب في ذلك يرجع إلى تشويه متعمد لسمعة اللاعبين الأفارقة من قبل الأفارقة أنفسهم، لافتا النظر إلى ظلم كبير يتعرض له لاعبو القارة السمراء.

يذكر أن إيتو احتل المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعبي العالم في عام 2005، خلف كل من البرازيلي رونالدينهو نجم برشلونة الإسباني في ذلك الوقت، والإنجليزي فرانك لامبارد، نجم خط وسط تشيلسي سابقا ومدربه الحالي.

المصدر: وكالات