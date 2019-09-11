 
مباشر

شاهد.. ملعب "تحقيق أحلام" الجماهير

الرياضة

شاهد.. ملعب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me0z

أصبح بإمكان مشجعي كرة القدم الأمريكية التقاط صورة تذكارية مع اللاعبين المفضلين بالنسبة لهم من دون أي صعوبات، ومن دون الحاجة إلى وجودهم، لأن التكنولوجيا الحديثة تقوم بكل شيء.

فقد وضع جهاز للتصوير في ملعب (AT&T) بمدينة دالاس، يمكن المشجعين من التقاط صور تذكارية مع اللاعبين المفضلين لديهم، بفضل التقنيات الحديثة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالنظر فيها لثوان.. ياباني يسرق معلومات بطاقات الائتمان