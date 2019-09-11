شاهد.. ملعب "تحقيق أحلام" الجماهير
AFP
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أصبح بإمكان مشجعي كرة القدم الأمريكية التقاط صورة تذكارية مع اللاعبين المفضلين بالنسبة لهم من دون أي صعوبات، ومن دون الحاجة إلى وجودهم، لأن التكنولوجيا الحديثة تقوم بكل شيء.
فقد وضع جهاز للتصوير في ملعب (AT&T) بمدينة دالاس، يمكن المشجعين من التقاط صور تذكارية مع اللاعبين المفضلين لديهم، بفضل التقنيات الحديثة.
Хочешь сделать совместное фото с игроками любимой команды? Да не вопрос вообще! pic.twitter.com/WnvGWuVyzx— Артём Дерягин (@DerArto) 10 сентября 2019 г.
المصدر: وكالات
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