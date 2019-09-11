رسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البسمة على وجوه عشاقه عامة وأطفاله بشكل خاص بأهدافه في شباك مضيفه الليتواني (5-1)، أمس الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو، مقطع فيديو لأولادهما وهم يحتفلون بأهداف الدون في شباك ليتوانيا، من خلال شاشة عملاقة في منزلهم.

وأحرز كريستيانو رونالدو أربعة أهداف متتالية "سوبر هاتريك أو "بوكر" لمنتخب "برازيل أوروبا"، في الدقائق (7 من ضربة جزاء، 62، 65، 76)، ليرفع رصيده إلى 93 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 16 هدفا بينه وبين المهاجم الإيراني، علي دائي، (109 أهداف) أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، ويليهما الأسطورة الهنغاري، فيرينتس بوشكاش، في المركز الثالث، برصيد 84 هدفا.

كما تربع رونالدو على عرش صدارة هدافي تصفيات بطولات أمم أوروبا، برصيد 25 هدفا، محطما رقم الإيرلندي، روبي كين، صاحب الـ 23 هدفا.

المصدر: وكالات