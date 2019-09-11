بيكهام يقدم عرضا مغريا لضم ميسي إلى فريقه الأمريكي

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، القائد السابق لمنتخب "الأسود الثلاثة"، تواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن إمكانية ضمه إلى فريقه الجديد في الدوري الأمريكي.

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وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن "إذاعة كتالونيا"، عن استعداد بيكهام، نجم فريقي مانشستر يونايتد، وريال مدريد سابقا، للتقدم بعرض ضخم لضم نجم برشلونة لصفوف فريقه الجديد "إنتر ميامي".

ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس من عام 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان في شهر يونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي (32 عاما)، بعدما كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.

وأكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وجود مثل هذا البند، وقال إن "ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد"، إلا أنه قلل من احتمال رحيل اللاعب.

المصدر: وكالات