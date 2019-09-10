تخطط إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لبيع نجم النادي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الشتوي المقبلة.

وقالت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرغب في التخلص من مواطنه، وسيفتح الباب أمام رحيله في يناير المقبل.

وأوضحت أن ليوناردو سئم من الشائعات حول نيمار والضغط الذي يمارسه اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والمقربين منه على النادي.

وذكر مصدر أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة هما أبرز المهتمين بالتعاقد مع نيمار.

كما تشير تقارير أخرى إلى رغبة فريق يوفنتوس في التعاقد مع النجم البرازيلي.

يذكر أن عقد بيمار مع نادي باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو 2022.

المصدر: وكالات