صحيفة: شوماخر في مستشفى فرنسي لتلقي "علاج سري"

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات، نقل لمستشفى في باريس أمس الاثنين لتلقي "علاج سري".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن شوماخر أكمل 50 عاما في الثالث من يناير، الماضي لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، وأدى هذا الحادث لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة.

وأفادت الصحيفة بأن البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.

ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات، بعد أن حقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى.

وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز 5 ألقاب متتالية مع فيراري، ما بين عامي 2000 و2004.

المصدر: وكالات