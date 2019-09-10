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ولي عهد أبو ظبي يستقبل البطل الروسي نور محمدوف (صور)

الرياضة

ولي عهد أبو ظبي يستقبل البطل الروسي نور محمدوف (صور)
Reuters
المصارع الروسي نور محمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة
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استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المصارع الروسي، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، في قصر البحر في أبو ظبي.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي، المصارع نور محمدوف على فوزه، متمنيا له التوفيق ومزيدا من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

من جانبه أعرب حبيب عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي يقدمه لمختلف الرياضات.

وجاء ذلك بعد يومين من تتويج الروسي بطلا للنزال الرئيس في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وذلك في ختام "أسبوع أبو ظبي للتحدي" الذي أقيم في حلبة مرسى ياس. 

هذا وتمكن المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، يوم السبت الماضي، من الاحتفاظ بحزام بطولة "UFC"، وذلك في نزاله الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بوارييه.

المصدر: سبوتنيك

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