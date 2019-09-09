الكشف عن وعد المدرب ساري للدون رونالدو

يسعى المدير الفني لفريق يوفنتوس لكرة القدم، ماوريسيو ساري، لمساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق أفضل النتائج، خلال الموسم الجديد (2019-2020).

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ساري وعد رونالدو، بأن يسجل الأخير معه أهدافا أكثر من التي أحرزها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري.

وأضافت أن ساري يتوجب عليه إيجاد طريقة مثالية لتخفيف العبء على رونالدو، الذي سيكمل عامه الـ 35 في فبراير المقبل، بسبب ضغط المباريات مع يوفنتوس.

وسجل كريستيانو رونالدو 28 هدفا، في الموسم الماضي، مع "السيدة العجوز" خلال 43 مباراة، لعبها في مختلف المسابقات، إضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى.

المصدر: وكالات