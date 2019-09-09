تصنيف المحترفات.. بارتي تستعيد الصدارة وأندرييسكو إلى المركز الخامس

عادت الأسترالية آشلي بارتي إلى صدارة التصنيف مستفيدة من خروج حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي اليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي في فلاشينغ ميدوز.

واستفادت بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة من نكسة اليابانية أوساكا لتعود إلى صدارة الترتيب، رغم أنها خرجت أيضا من الدور ثمن النهائي في نيويورك.

وتتقدم الأسترالية بفارق أقل من 400 نقطة عن التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية، ما يمهد لصراع محتدم بين اللاعبتين لإنهاء الموسم في الصدارة.

First Grand Slam title ✅



Into the Top 5 ✅



Not a bad few days for @Bandreescu_ ---> https://t.co/oyNngHl2F0pic.twitter.com/E05T08ca5R — WTA (@WTA) September 9, 2019

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ودخلت الكندية بيانكا أندرييسكو نادي الخمس الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب بفضل فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة السبت.

وحققت أندرييسكو البالغة 19 عاما، والتي كانت خارج قائمة المصنفات الـ200 منذ عام، لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى من أول مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز بتغلبها على المخضرمة الأمريكية سيرينا وليامز في النهائي 6-3، 7-5 لتتقدم 10 مراكز في الترتيب.

وتحتل الكندية المركز الخامس خلف أوساكا الرابعة التي تراجعت ثلاثة مراكز بعد خسارتها اللقب الذي حققته العام الماضي في مباراة مثيرة أمام سيرينا.

وتقدمت الأوكرانية يلينا سفيتولنيا التي بلغت الدور نصف النهائي في آخر بطولات الغراند سلام هذا الموسم قبل أن تخرج على يد وليامز، إلى المركز الثالث.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 6501 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6125

3- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 5032

4- اليابانية ناومي أوساكا 4846

5- الكندية بيانكا أندرييسكو 4835

6- الرومانية سيمونا هاليب 4803

7- التشيكية بيترا كفيتوفا 4326

8- الهولندية كيكي بيرتنز 4325

9- الأمريكية سيرينا ويليامز 3935

10- السويسرية بيليندا بنسيتش 3738.

المصدر: أ ف ب