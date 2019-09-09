تصنيف المحترفين: نادال يهدد دجوكوفيتش ومدفيديف يرتقي للمركز الرابع

ضيق الإسباني رافائيل نادال الخناق على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

وفي ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9865 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 9225

3- السويسري روجر فيدرر 7130

4- الروسي دانييل مدفيديف 5235

5- النمساوي دومينيك تييم 4575

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420

8- الياباني كي نيشيكوري 3375

9- الروسي كارين خاتشانوف 2810

10- الإسباني روبرتو باوتيستا 2575.

RAFA PREVAILS IN NEW YORK 🏆@rafaelnadal is the 2019 @usopen champion 👏 pic.twitter.com/9wAeLQ9Sgi — ATP Tour (@ATP_Tour) September 9, 2019

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وحقق نادال لقبه الـ19 في البطولات الكبرى والرابع في نيويورك بفوزه على مدفيديف بنتيجة 7-5، 6-3، 5-7، 4-6 و6-4، في مباراة استمرت لأربع ساعات و50 دقيقة، وهي الأطول في فلاشينغ ميدوز بعد نهائيي 1988 و2012 اللذين امتدا لأربع ساعات و54 دقيقة.

وبات الإسباني البالغ 33 عاما يتخلف بفارق 640 نقطة فقط عن دجوكوفوتيش الذي انسحب من مباراته في الدور الـ16 من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بداعي إصابة في كتفه الأيسر.

أما مدفيديف البالغ 23 عاما فتقدم مرتبة واحدة ليحتل المركز الرابع خلف السويسري روجر فيدرر حامل الرقم القياسي في البطولات الكبرى (20).

وكان التقدم الأكبر من نصيب الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي بلغ المربع الذهبي في نيويورك قبل أن يخرج على يد نادال، إذ تقدم 12 مرتبة ليحتل المركز 13، خلف الفرنسي جيل مونفيس الذي كان قد سقط أمام الإيطالي في ربع النهائي في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

المصدر: أ ف ب