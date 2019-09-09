أحرز الإسباني رافائيل نادال لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بفوزه الأحد على الروسي دانييل مدفيديف في مباراة نهائية امتدت لنحو خمس ساعات.

وتفوق نادال المصنف ثانيا على مدفيديف المصنف خامسا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها: 7-5، 6-3، 5-7، 4-6، و6-4، ليتوج بطلا لـ"فلاشينغ ميدوز" للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد 2010، 2013 و2017.

✅ 2010

✅ 2013

✅ 2017

✅ 2019



Make that 4 #USOpen titles & 19 Grand Slams for @RafaelNadal 👏 pic.twitter.com/IBUq5x0hyP — ATP Tour (@ATP_Tour) September 9, 2019

وأتى فوز نادال بعد مباراة تنافس خلالها اللاعبان حتى الرمق الأخير، متحديين حدود القدرة الذهنية واللياقة البدنية بأداء مذهل تنوع بين التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي والتقدم نحو الشبكة، لاسيما في المجموعات الثلاث الأخيرة، بعدما كان الإسباني قد فاز بالمجموعتين الأولى والثانية.

وبعد أربع ساعات و50 دقيقة، حقق نادال البالغ 33 عاما لقبه الـ19 في البطولات الكبرى من أصل 27 مباراة نهائية خاضها، وأصبح على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي للسويسري روجر فيدرر، بينما فشل الروسي الشاب البالغ 23 عاما في تحقيق أول لقب كبير في أول نهائي "غراند سلام" في مسيرته الاحترافية.

وبات الإسباني ثاني أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة في عصر الاحتراف بعد الأسترالي كين روزوول بطل 1970 عن عمر 35 عاما.

وهو ثاني لقب كبير هذا الموسم للماتادور الإسباني بعد رولان غاروس الفرنسية الذي توج به هذا الموسم للمرة الثانية عشرة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي)، ليتقاسم مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا، الألقاب الأربعة الكبرى في 2019، بعدما فاز الصربي بلقبي أستراليا المفتوحة (على حساب نادال)، وويمبلدون الإنجليزية.

وحقق نادال فوزه الثاني على مدفيديف في ثاني مواجهة بينهما، بعدما تغلب عليه في نهائي دورة كندا للماسترز ألف نقطة التي أقيمت في مدينة مونتريال في أغسطس الماضي.

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يذكر أن مدفيديف هو أول لاعب روسي يبلغ نهائي بطولة غراند سلام منذ مارات سافين الذي توج بطلا لأستراليا المفتوحة عام 2005، والأول في فلاشينغ ميدوز منذ سافين أيضا يوم توج بلقب عام 2000.

وحصل نادال على جائزة مالية قدرها 3.85 مليون دولار، مقابل 1.9 مليون لمدفيديف الوصيف.

المصدر: أ ف ب