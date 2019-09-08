اليافعة أندرييسكو تهزم المخضرمة وليامز وتدخل التاريخ (صور وفيديو)

انضمت الكندية بيانكا أندرييسكو إلى نادي اللاعبات المتوجات بلقب كبير في التنس، بتفوقها في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز اليوم الأحد.

وحسمت ابنة الـ19 عاما، المباراة التي امتدت لنحو ساعة و41 دقيقة، بنتيجة 6-3 و7-5.

Congratulations @Bandreescu_! A first Grand Slam title! What an incredible achievement after an amazing tournament 🏆❤️ https://t.co/mo7fPlOA6e — Mary Pierce (@_MaryPierce) September 7, 2019

وأصبحت أندرييسكو، أول لاعبة كندية تدون اسمها في السجلات التاريخية لـ"غراند سلام"، بفوزها بآخر بطولة لهذا الموسم، كما باتت أصغر لاعبة ترفع كأس بطولة كبرى، منذ الروسية ماريا شارابوفا في 2006 (أمريكا المفتوحة أيضا).

8-0 👏



Bianca Andreescu remains undefeated against top 10 players in 2019.#USOpen | #WomenWorthWatchingpic.twitter.com/zRlOVGnIqD — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019

وتوجت أندرييسكو موسما لافتا لها هذا العام في الملاعب، إذ أنها ستتقدم من مركزها الحالي (15) في تصنيف المحترفات إلى المركز الخامس عالميا (الاثنين المقبل)، بعدما أنهت العام 2018 في المركز 178 عالميا.

And for the final time here...



THIS

IS

REAL

LIFE



😉 @Bandreescu_ | #USOpenpic.twitter.com/wcWtjeyTdj — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019

وخلال هذا العام، أحرزت الكندية كل الألقاب الثلاثة في مسيرتها، إذ توجت بلقب إنديان ويلز الأمريكية، وأتبعته بلقب دورة تورونتو الكندية على حساب وليامز.

في المقابل، خسارة اليوم، هي الرابعة لوليامز بعد "ويمبلدون" الإنجليزية 2018 و2019، و"فلاشينغ ميدوز" 2018. ويعود لقبها الأخير في البطولات الكبرى إلى أستراليا المفتوحة 2017، حين توجت على حساب شقيقتها الكبرى فينوس، قبل أن تبتعد لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى.

ولم تتمكن وليامز، التي تتم في أواخر الشهر الحالي عامها الثامن والثلاثين، من رفع رصيدها في أمريكا المفتوحة إلى سبعة ألقاب، ما كان سيتيح لها معادلة رقم الأسترالية مارغاريت كورت القياسي في عدد ألقاب "الغراند سلام".



المصدر: وكالات