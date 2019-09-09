راموس يعادل رقم كاسياس القياسي

حقق قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، رقما مميزا، أمس الأحد، بعد المشاركة أساسيا رفقة "الماتادور" أمام جزر فارو، ضمن التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020".

وحسب شبكة "Squawka" للإحصائيات، فإن راموس بعد أن شارك أساسيا أمس، فإنه وصل إلى مباراته الدولية رقم 167 رفقة "الماتادور".

Most caps for the Spain national team:



🇪🇸 Sergio Ramos (167)

🇪🇸 Iker Casillas (167)

🇪🇸 Xavi (133)



Sergio Ramos equals Iker Casillas as Spain's most capped player of all-time. pic.twitter.com/I2pbtcG1Cc — Squawka Football (@Squawka) September 8, 2019

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وعادل راموس بذلك رقم الحارس المخضرم إيكر كاسياس، باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الإسباني.

يذكر أن راموس دخل قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب الإسباني برصيد 21 هدفا، ويفصله هدف واحد عن الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

المصدر: وكالات