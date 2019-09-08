شاهد.. الماتادور الإسباني يقسو على جزر فاروه في تصفيات "يورو 2020"

فاز منتخب إسبانيا على ضيفه منتخب جزر فاروه (4-0) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأحرز المهاجم، رودريغو مورينو، هدفين متتاليين للماتادور، في الدقيقتين (13 و50)، ومن ثم ضاعف زميله المهاجم، باكو ألكاسير، النتيجة بتسجيله ثنائية أيضا، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

إقرأ المزيد

وواصل منتخب إسبانيا سلسلة انتصاراته، بعد أن حقق فوزه السادس على التوالي، ويغرد بمفرده على عرش صدارة المجموعة السادسة (F)، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه السويدي الذي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام ضيفه النرويجي، صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وتقدم منتخب رومانيا إلى المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، بعد فوزه بهدف يتيم على ضيفه المالطي، صاحب المرتبة الخامسة، برصيد ثلاث نقاط.

بينما يقبع منتخب جزر فاروه في قاع المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT