سويسرا تقسو على جبل طارق (فيديو)

أكرم منتخب سويسرا وفادة ضيفه منتخب جبل طارق برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتناوب على تسجيل رباعية سويسرا كل من، دينيس زكريا، وأدمير محمدي، وريكاردو رودريغيز، وماريو غافرانوفيتش، في الدقائق (37، 43، 45، 87) على الترتيب.

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وحقق منتخب سويسرا انتصاره الثاني مقابل تعادلين، ورفع رصيده بالتالي إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق أربع نقاط نظيره الجورجي، صاحب المركز الرابع، ويليهما منتخب جبل طارق في قاع الترتيب من دون رصيد.

وتتصدر إيرلندا ترتيب المجموعة، برصيد 11 نقطة حصدتها من 5 مباريات، وتليها الدنمارك في المرتبة الثانية، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات أيضا.

المصدر: RT