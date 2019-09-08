 
مباشر

سويسرا تقسو على جبل طارق (فيديو)

الرياضة

سويسرا تقسو على جبل طارق (فيديو)
AFP FABRICE COFFRINI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdj1

أكرم منتخب سويسرا وفادة ضيفه منتخب جبل طارق برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتناوب على تسجيل رباعية سويسرا كل من، دينيس زكريا، وأدمير محمدي، وريكاردو رودريغيز، وماريو غافرانوفيتش، في الدقائق (37، 43، 45، 87) على الترتيب.

إقرأ المزيد
أرمينيا تنعش آمالها على حساب البوسنة والهرسك في تصفيات
أرمينيا تنعش آمالها على حساب البوسنة والهرسك في تصفيات "يورو 2020"

وحقق منتخب سويسرا انتصاره الثاني مقابل تعادلين، ورفع رصيده بالتالي إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق أربع نقاط نظيره الجورجي، صاحب المركز الرابع، ويليهما منتخب جبل طارق في قاع الترتيب من دون رصيد.

وتتصدر إيرلندا ترتيب المجموعة، برصيد 11 نقطة حصدتها من 5 مباريات، وتليها الدنمارك في المرتبة الثانية، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات أيضا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. مشهد لا يحدث سنة 2019 بين العرب إلا في تونس