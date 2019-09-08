روى البطل الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، لماذا ارتدى قميص الأمريكي، داستن بوارييه، بعد الفوز عليه في النزال الذي جمعهما، أمس السبت، في الإمارات.

وقال حبيب بعد النزال: "ارتديت هذا القميص لأني أعلم بأنه يقوم بالأعمال الخيرية، وسأبيعه وأرسل كل الأموال إلى داستن بورييه. أنا أريد ذلك، يا ترى لماذا كنا نحترم بعضنا بعضا قبل النزال، مقارنة بمواجهتي الأخيرة؟".

وتابع: "أنتم تعرفون أن (كونور ماكغريغور) ثرثار، كان هناك الكثير من الجنون، لكنني أريد أن أنسى كل شيء. لقد أظهرنا الفنون القتالية المختلطة (MMA) على حقيقتها. الشيء الأهم في رياضة (MMA) هو الاحترام".

وأوضح: "أول ما يقوم المدرب بتعليمك إياه والآخرين عندما تأتي إلى صالة الألعاب الرياضية، هو أنه يجب عليك احترام الصالة الرياضية، واحترام الذين يتدربون معك، والمدربين، وعليك تنظيف الصالة الرياضية، والاحترام في كل شيء".

وأضاف أن "رياضة الفنون القتالية المختلطة ليست تبادلا للشتائم، وقد أظهرنا ذلك، إنه أمر مهم".

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يذكر أن البطل الروسي فاز على الأمريكي في الجولة الثالثة بالإخضاع في النزال الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن دورة (UFC 242)، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمنافسة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف.

وحقق حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: RT